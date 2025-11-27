«Un burger et deux pizzas tous les soirs» : un coach sportif meurt d'une crise cardiaque après un défi alimentaire extrême

Alors qu'il s'était lancé dans un régime alimentaire extrême l'obligeant à manger jusqu'à 10.000 calories par jour, un influenceur fitness russe est décédé d'un arrêt cardiaque dans son sommeil.

Un défi mortel. Dmitry Nuyanzin, un coach et influenceur russe, s'était lancé un défi : se nourrir quasi-exclusivement de junk-food jusqu'à prendre 25 kilos. Un challenge qui avait pour but, par la suite, de perdre les kilos engrangés le plus rapidement possible afin de promouvoir un programme fitness.

Fitness Coach, 30, Dies from Binge-Eating Challenge That Had Him Eating Food Covered in Mayo

Dmitry Nuyanzin was reportedly trying to gain, and then lose, 50 lbs. to promote his fitness program https://t.co/lrpVxm5dSb — Suzie S (@suziesuchi) November 27, 2025

Malheureusement, après des semaines à manger de la sorte, le cœur de l'homme de 30 ans a lâché pendant son sommeil. Il est décédé d'une crise cardiaque, rapporte notamment le Daily Mail. L'homme consommait selon certaines sources jusqu'à 10.000 kilocalories par jour.

13 kg pris en un mois

Il avait détaillé son régime alimentaire dans une vidéo : «Pour le petit-déjeuner, je prends une assiette de viennoiseries et un demi-gâteau. Pour le déjeuner, je mange généralement 800 grammes de raviolis avec de la mayonnaise. Dans la journée, je grignote parfois des chips, et pour le dîner, je prends un hamburger et deux pizzas, soit dans un café, soit en livraison».

Une alimentation très calorique qui avait «permis» au coach d'atteindre la barre des 105 kilos, soit une prise de poids d'environ 13 kilos en un mois. Quelques jours avant son arrêt cardiaque, l'homme avait décidé d'annuler ses séances d'entraînement. Il avait expliqué à ses amis qu'il ne se sentait pas bien et qu'il comptait consulter un médecin.

Dmitry Nuyanzin était diplômé de l'École de réserve olympique d'Orenbourg et de l'Université nationale de fitness de Saint-Pétersbourg. Il avait travaillé comme entraîneur personnel auprès d'athlètes russes d'élite pendant une décennie.