Ces 6 conseils pour ne pas grossir pendant les fêtes de fin d'année

Les repas de fin d’année riment souvent avec excès, entre les toasts apéritifs, la dinde aux marrons, le foie gras, les parts de bûche et les coupes de champagne qui s’enchaînent. Voici quelques conseils pour profiter des festivités tout en préservant sa ligne.

prendre le temps de manger

Prenez le temps de manger et de bien mastiquer. Idéalement, un repas devrait durer entre 25 et 30 minutes. Cela permet de faciliter la digestion et donne au cerveau le temps d’enregistrer la sensation de satiété. À l’inverse, une personne qui ne prend pas le temps peut augmenter son apport calorique quotidien de près de 30%.

miser sur les protéines maigres

Les plats à base de viande sont incontournables durant les fêtes, mais pour limiter l’apport énergique, mieux vaut privilégier les protéines maigres. Le Dr Jean-Michel Cohen conseille «le poisson, les crustacés, ou encore les volailles», qui ont une faible teneur en gras saturés et en calories. Et accompagnez-les de légumes. «On peut abuser des légumes mais pas des fruits», rappelle toutefois le nutritionniste.

privilégier les céréales complètes

À table, préférez le pain complet. De manière générale, remplacez les céréales raffinées (riz blanc, pain blanc) par du sarrasin, du seigle complet, du quinoa ou encore des flocons d’avoine. Plus riches en fibres et en protéines, les céréales complètes favorisent la satiété et limitent le stockage des graisses.

Limiter les verres d'alcool

Difficile de faire l’impasse sur l’alcool pendant les fêtes, mais attention : il s’agit d’une véritable bombe calorique. Un gramme d’éthanol contient environ 7 calories, soit presque autant de calories qu'un gramme de graisse, plus encore qu'un gramme de sucre. Pour trinquer malgré tout, privilégiez les options les moins caloriques comme le cidre, la bière ou le panaché, et pensez à alterner avec de l’eau.

dormir au moins sept heures

Pendant les vacances, on est souvent tenté de veiller tard. Pourtant, le manque de sommeil à des effets délétères sur le métabolisme. Une nuit trop courte augmente la production de ghréline, l’hormone de la faim, et diminue celle de la leptine, responsable de la satiété. Dormir moins de sept heures par nuit favorise le grignotage le lendemain, en particulier d’aliments gras et caloriques

Ne pas sauter de repas

Certains peuvent être tentés de sauter un repas pour «se réserver» avant le repas du réveillon. Mais une telle privation est contre-productive car au repas suivant, l’appétit est décuplé et en plus, on a souvent tendance à se tourner vers les féculents, la charcuterie, le fromage et les sucreries, augmentant ainsi le risque de prise de poids.