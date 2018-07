Beyoncé et Jay-Z incognito sur la côte d'Azur

Surprise pour les Cannois ce week-end : le couple de méga-stars, Beyoncé et Jay-Z, a été aperçu sur la croisette, profitant de quelques jours de repos pour une ballade en yacht.

Entre deux dates de tournées mondiales et des agendas trépidants, la chanteuse Beyoncé et le rappeur Jay-Z, accompagnés par leur fille de 6 ans, sont venus profiter du soleil azuréen ce week-end. Leurs deux jumeaux, Rumi et Sir, de bientôt 1 an, sont visiblement absents.

Malgré son large chapeau de paille et ses lunettes de soleil, difficile pour Queen B de passer inaperçu. En plein tournée «On The Run Tour II» en Europe, commencée le 6 juin dernier, le couple doit se produire à Milan ce vendredi mais aussi à l'Allianz Riviera de Nice le 17 juillet prochain.

Beyoncé et Jay-Z sont en effet revenus sur le devant de la scène depuis la sortie de leur clip surprise, tournée cette fois-ci au musée du Louvre à Paris, pour leur titre «Apes**t».

Mais ce n'est pas la seule raison qui pousse ces deux icônes de la scène américaine à passer leurs vacances sur la Côte d'Azur. Nice, Monaco, Antibes : le couple privilégie depuis plusieurs années déjà les cités méditerranéennes françaises.