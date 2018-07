Un rappeur hospitalisé après une chute lors d'un concert de Gorillaz

Sur une vidéo postée sur Youtube, on peut voir l'artiste tomber alors qu'il est en train d'interpréter le tube mythique : « Clint Eastwood ».

C'est grâce à ce titre que Teren Delvon Jones, alias Del the Funky Homosapien, est devenu célèbre en 2001. Après l'accident, il a été conduit directement à l'hôpital.

L’organisation du festival a indiqué sur Facebook « Il est conscient et parle avec son équipe. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement ».

Le rappeur à par la suite donné de ses nouvelles à ses fans sur Twitter « Je vais bien même si je vais rester un peu à l’hôpital, les soins ici sont exceptionnels. J’envoie de l’amour à Gorillaz pour m’avoir invité et je reviendrai bientôt » a-t-il déclaré.

Thank you all for the love! I’m doing alright but will be in the hospital for a bit, the care here is outstanding though. Much love to @gorillaz for having me out and I’ll be back soon yallpic.twitter.com/p383Mc2Qh5

— Del The Funky Homosapien (@DelHIERO) July 8, 2018