Justin Bieber déclare son amour à sa fiancée

«Chère Hailey, tu es l’amour de ma vie…», a posté Justin Bieber dans un message Instagram qui confirme ses fiançailles avec la mannequin et fille de l’acteur Stephen Baldwin, Hailey Baldwin.

«Je voulais attendre un peu avant de m'exprimer mais les nouvelles circulent vite. C'est simple Hailey, je suis tellement amoureux de tout en toi», a écrit le jeune homme de 24 ans ce mardi 10 juillet, en légende de deux photos en noir et blanc sur lesquelles on le voit enlacer sa promise.

Justin Bieber, qui a demandé en mariage sa petite-amie ce samedi 7 juillet aux Bahamas, poursuit ainsi sa déclaration enflammée : «Mon cœur est complètement et entièrement à toi et je te ferai toujours passer avant tout. Tu es l'amour de ma vie Hailey Baldwin et je ne voudrais pas la passer avec quelqu'un d'autre. Tu me rends tellement meilleur et on se complète parfaitement. J'ai hâte d'entamer le meilleur chapitre de ma vie. C'est marrant parce qu'avec toi, tout prend un sens».

Justin Bieber insiste sur le fait qu’il prend ce mariage très au sérieux. «La chose qui m’excite le plus est que mon petit frère et ma petite sœur puissent voir un autre mariage stable et chercher la même chose pour eux», assure-t-il.

Très pieux, le chanteur évoque aussi Jésus. «Je promets de diriger notre famille avec honneur et intégrité en laissant Jésus guider par son Saint-Esprit tout ce que nous faisons et chaque décision que nous prenons», annonce-t-il, se réjouissant des «hasards» du calendrier. «Le timing de Dieu est vraiment parfait, nous nous sommes fiancés le septième jour du septième mois. Le nombre sept est le nombre de perfection spirituelle».

Not sure what I did in life to deserve such happiness but I am so utterly grateful to God for giving me such an incredible person to share my life with! No words could ever express my gratitude. — Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 9 juillet 2018

De son côté, Hailey Baldwin a elle aussi évoqué ses fiançailles sur Twitter, remerciant Dieu de lui «avoir donné une personne aussi incroyable avec qui passer le reste de [sa] vie». «Aucun mot ne peut exprimer ma gratitude», a ajouté l’heureuse élue de 21 ans.

Brièvement amants en 2015, Hailey et Justin se connaissent depuis 2009. Et si la jeune femme faisait figure d’«outsider» face à l’autre amour de jeunesse de Justin alias Selena Gomez, l’enfant terrible de la pop a semble-t-il fini par faire son choix. Les fans de la chanteuse, et les cœurs brisés de voir leur idole se caser, font désormais front commun sur les réseaux sociaux pour témoigner de leur tristesse ou de leur jalousie.

Can't believe some years ago you said that Justin Bieber and Selena gomez are definition of teenage Dream and now you stole him from Selena. Just pathetic... — Prachi (@Prachi45650381) 10 juillet 2018

Justin bieber and selena gomez They are separated, but the time spent on them still remains in Justin Bieber's Instagram ID pic.twitter.com/VGEVYdNELD — Md.Jubayer Rana (@MdJubayerRana4) July 10, 2018

Justin Bieber il était en sang sur Selena Gomez mais je viens de lire que Hailey est la femme de sa vie ... — Tanaya (@KayMilkshack) July 10, 2018

Everyone knows Justin Bieber should be engaged to Selena Gomez and not Hailey Baldwin#Jelena — Harry is my fav person (@alltheloveasAL) July 9, 2018

I AM GOING TO CRY @justinbieber and @haileybaldwin are engaged and i am going to cry @selenagomez and @justinbieber were so much better together — Martha Chestnut (@Marthaac72) July 9, 2018