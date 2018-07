Michelle et Sasha Obama étaient au concert de Beyoncé au Stade de France

On ignore si les deux femmes ont regardé la finale de la Coupe du monde, projetée sur grand écran avant le show, mais elles ont été prises en photo et filmées dans le public durant le spectacle. Michelle Obama se trouvait juste à côté de la scène, avec Tina Knowles, la mère de Beyoncé.

Michelle Obama and Tina Knowles looking like a whole grown woman three course meal at Beyoncé’s show in #Paris tonight. #OTRII pic.twitter.com/JG4uvB0pzv

— Joi-Marie (@joimariewrites) 15 juillet 2018