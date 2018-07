Karlie Kloss fiancée à Joshua Kushner... et bientôt belle sœur d'Ivanka Trump

Le mannequin Karlie Kloss et l'homme d'affaire Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, ont annoncé leurs fiançailles.

Le businessman de 33 ans a posté, mardi 24 juillet, sur Instagram, une photo de la top-modèle de 25 ans, avec la légende «fiancée». Au même moment, celle-ci a diffusé un selfie du couple accompagné d'une déclaration d'amour. Selon le magazine People, Joshua Kushner aurait fait sa demande récemment, lors d'un week-end dans l'Upstate New York.

fiancée Une publication partagée par Joshua Kushner (@joshuakushner) le

24 Juil. 2018 à 9 :53 PDT

Karlie Kloss va donc indirectement rejoindre le clan Trump, le frère de son fiancé, Jared Kushner, étant l'époux d'Ivanka Trump, et l'un des conseillers du président des États-Unis. Or, le couple ne partage en rien les opinions de la Maison Blanche. Tous deux ont en effet reconnu ne pas avoir voté pour Donald Trump en 2016, et ont participé à la «Marche pour nos vies» contre les armes à feu à Washington, en mars.

#marchforourlives Une publication partagée par Joshua Kushner (@joshuakushner) le

25 Mars 2018 à 9 :04 PDT

Karlie Kloss, égérie Swarovski, Adidas et Estée Lauder, et Joshua Kushner, fondateur d'une start-up dédiée à l'assurance santé, se sont rencontrés il y a six ans. Dans une rare allusion à sa vie privée, lors d'une interview au magazine People, la jeune femme avait confié apprécier le fait que son compagnon ne s'intéresse pas spécialement à la mode, ce qu'elle jugeait «rafraichissant». Pour l'épouser, elle s'est convertie au judaïsme, comme Ivanka Trump avant elle.