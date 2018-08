Booba : de Rohff à Kaaris, une carrière marquée par les clashes

La rixe entre Booba et Kaaris, ainsi que leur entourage, s'inscrit dans une longue série de «clashes» impliquant l'interprête de l'album «Trône». Retour sur plus les plus marquants.

Booba vs Sinik

Tout commence en janvier 2007, quand Booba cite Sinik dans son morceau «Le Duc» («les négros sont déclassés par Pokora, Diam’s et Sinik, la honte»), et dans de nombreuses interviews. Sinon, à l’époque tête d’affiche de la scène rap en France, lui répond dans le morceau «L’homme à abattre», en lui dédiant un couplet. «Au fil du temps, t'as régressé, tu rappais mieux dans Lunatic», «Maintenant c'est plus le crime qui paie, c'est la Star Ac», «Dans tes chansons, tu joues le fou, tu fais parler les guns, ici on n'y croit pas, car un voyou n'appelle jamais les keufs», les attaques à l’encontre de Booba sont nombreuses.

Dans la foulée, c’est au tour de Booba de répondre, dans sa chanson «Carton rose», dans laquelle il s’en prend à Sinik, mais également à d’autres personnalités du rap français. Sinik avait, à l’époque, envisagé de répondre une nouvelle fois, avant d’abandonner le projet.

Des années plus tard, Booba est revenu sur ce clash dans un entretien accordé au journal Les Inrockuptibles. «Je l’ai tué Sinik. Il n’a jamais osé riposter à mon Carton rose», y déclare le rappeur, qui a également donné quelques explications à cette confrontation. «Sur son titre L’homme à abattre, il a dit “un vrai voyou n’appelle jamais les keufs” alors que ma mère âgée de plus de 60 ans à l’époque, avait été victime d’un kidnapping. Ça m’a rendu fou».

Booba VS Rohff

En 2001, le rappeur Rohff invite Booba, moitié du duo Lunatic et qui n'a pas encore sorti d'album en solo, a rapper sur un morceau de son deuxième album, «C nous la rue (Cru)». Mais lorsque l'album sort, le morceau a disparu, ce que Rohff justifiera plus tard par le fait que l'entourage de Booba réclamait «de fortes avances», pointant au passage l'excès d'ego de son désormais rival. Booba répliquera en déclarant à Metro : «Il est complètement parano. Je ne le calcule même pas, et lui me calcule beaucoup trop».

Mais c'est en 2012 que les choses vont s'envenimer. Dans l'émission «Planète Rap», sur la radio Skyrock, Rohff déclare : «J'suis pas l'autre zoulette (femme en argot, ndlr) de Booba.», lui reprochant de ne pas avoir la culture de la rue.

Booba rétorque ensuite sur son nouvel album : «Faites des 'Planète Rap', sucez, faites c'que vous voulez», ajoutant que «[son] flingue rendra le verdict» et comparant Rohff à Laurent Voulzy, K.Maro et Willy Denzey, ce qui pour un rappeur est une insulte. Rohff rétorquera dans le morceau «Wesh zoulette».

Le ton ne cesse alors de monter, notamment via Instagram, jusqu'à un concert de Rohff en avril 2014. Le rappeur interprête alors le fameux morceau «Wesh zoulette» sur scène, devant un portrait de Booba affublé d'une perruque. Et dans la foulée, Rohff partage sur Facebook une vidéo parodiant le clip de Booba «Une vie».

Le lendemain, le 21 avril 2014, Booba défie Rohff : «Trouve moi à Paname». Mais alors que Booba vit à Miami, Rohff et trois autres personnes débarquent dans une boutique Unküt, la marque lancée par Booba, située dans le quartier des Halles à Paris. Ils s'en prennent à un jeune vendeur de 19 ans, dont le pronostic vital sera un temps engagé.

BOOBA VS La Fouine

En pleine confrontation entre Rohff et Booba, La Fouine décidé d'attaquer ce dernier, en novembre 2012 dans le clip «Paname Boss». «J'entends ce clash sur toi partout sur les ondes / Mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre.», balance La Fouine. Booba prend naturellement la chose pour lui, ce qui sonne le coup d'envoi d'une longue série d'invectives, sur les réseaux sociaux comme sur disque.

Le 21 janvier 2013, Booba va jusqu'à accuser La Fouine de pédophilie sur le single A. C. Milan. La Fouine réplique sur le morceau Autopsie 5.

Mais les choses prennent un tour plus violent lorsque la voiture de La Fouine est prise pour cible alors qu'il se trouvait à bord, deux balles de 22 long rifle étant retrouvées dans la carrosserie.

Quelques semaines plus tard, le 10 mars 2013, les deux hommes en viendront aux mains à la sortie d'une salle de sport de Miami. La vidéo de l'altercation fera le tour du Web.

Depuis, Booba et La Fouine se sont contentés de s'invectiver via Instagram.

Booba vs Maître Gim's

Le dernier ennemi en date est Maître Gim's. Tout commence lorsque ce dernier publie une vidéo montrant comment des artistes gonflent leurs chiffres sur les plateformes de streaming. S'il n'est pas directement cité, Booba se sent visé et accuse Maître Gim's de «faire de la délation sans nom». Dans la foulée, un enregistrement fuite sur Youtube, dans lequel on entend Maître Gim's affirmer «prier pour l'anéantissement de Booba.» Pour se venger, ce dernier dévoile un enregistrement audio dans lequel on entend Maître Gim's affirmer qu'il ne paiera bientôt plus d'impôts en France.

La suite au prochain épisode.

Booba vs Kaaris

Il fut un temps ou les deux rappeurs s'estimaient, puisque Kaaris a même été le protégé de Booba. Mais en 2015, suite au clash qui a opposé Booba aux rappeurs Rohff et La Fouine, leurs relations se sont dégradées. «Quand j'étais en clash avec Rohff et La Fouine, Kaaris n'est pas intervenu. Nous avons organisé une interview pour qu'il marque son soutien mais il flippait. Ce mec je l'ai fait, je l'ai modelé, mais il a refusé de se mouiller», déclare alors Booba aux Inrockuptibles.

Kaaris répliquera via Instagram, dénonçant l'attitude de Booba, qui chercherait à créer des tensions au sujet des droits, notamment du rappeur Kalash, et de créer des tensions entre lui et d'autres personnes du milieu du rap. «Au fait arrête de dire a ton chien râteau là flaque d’eau d’insulter la mere de ma fille parce que dans ma famille y a pas de p*** les femmes respectent les hommes elles les font pas passer pour des victimes ou des gros bouffons, qu’il confonde pas ma vie avec la tienne merci bien», ajoutera-t-il sur Instagram.

Par la suite, Booba publiera une vidéo sur Instagram dans laquelle on voit Kaaris dans une cage, nourri avec des morceaux de fruits.

Avant ce mercredi, le dernier clash remontait au mois d'avril. Kaaris avait posté une vidéo sur sa page Instagram dans laquelle il accusait Booba d'être «cocu» et «cocaïné».