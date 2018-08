Vidéo : Booba et Kaaris se battent à l'aéroport d'Orly

Booba fait une nouvelle fois parler de lui dans les faits divers. Le rappeur a pris part à une violente altercation avec un autre rappeur, Kaaris, après l'avoir rencontré par hasard à l'aéroport d'Orly.

Plusieurs témoins de la scène ont posté des vidéos de la bagarre, qui implique également des membres de l'entourage de Booba.

Booba et Kaaris a l’aéroport d’orly pic.twitter.com/s04chh4F1a — ⭐️⭐️ (@benjamins1711) 1 août 2018

Bagarre entre Kaaris et Booba à Orly il y a quelques minutes pic.twitter.com/6pfBuXx0dQ — 30SecondesRapFR (@30SecsDeRapFR) 1 août 2018

Booba et son équipe contre kaaris et son équipe à Orly taleur la a 15h pic.twitter.com/8DgVkcEgcr — risma (@ismaymane) 1 août 2018

Les protagonistes de cette bagarre ont été maîtrisés par la police, une intervention qui a provoqué des retards pour les vols au départ du Hall 1 de l'aéroport d'Orly.

#Orly Ouest Hall 1 : altercation passagers. Individus maîtrisés par la #police. Hall 1 temporairement fermé. Retards à prévoir pour les vols au départ du Hall 1. Suivez l’actualité de votre vol via : https://t.co/bKMKjXmtEN et sur les écrans pour vérifier la porte d’embarquement. — Paris Aéroport (@ParisAeroport) 1 août 2018

Les deux rappeurs entretiennent de longue date des relations tendues. Dans un commentaire sur un post Instagram de Booba, Kaaris avait exposé sa version des faits sur l'origine de la brouille. Voici ce qu'il avait dit (en version originale ): « @boobaofficial, a force de traîner dans le 93 a entendu parler de moi, il m’appelle pour poser, je viens normal. Je n’ai jamais fait partie du 92i ou je sais pas quoi, ensuite son avocate appel therapy et dis qu’il veut garder les droits de kalash parce qu’il a donné de la force je dis ok j’ai rien touché trkl , ensuite il envoie ses zbirs pour dire de clasher des gens parce qu’il a donner de la force là je dis NON, il commence a dire tout bas qu’il va m’éteindre il parle de moi mal dans des sms il me met en embrouille avec des mecs dans la street que je ne connais pas en leur promettant des strings unkut si ils m’clash, et des que je fais un freestyle ou il se sent piqué il crie regardez il m’attaque ? ha la la quel manipulateur bref. Voilà toute l’histoire ».

Kaaris avait ensuite ajouté : « Au fait arrête de dire a ton chien râteau là flaque d’eau d’insulter la mere de ma fille parce que dans ma famille y a pas de p*** les femmes respectent les hommes elles les font pas passer pour des victimes ou des gros bouffons, qu’il confonde pas ma vie avec la tienne merci bien ».