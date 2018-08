Karim Benzema apporte son soutien à Booba, en détention provisoire

Proche de Booba, Karim Benzema a une nouvelle fois apporté son soutien au rappeur. Ce dernier est actuellement emprisonné de manière préventive, dans l'attente de son procès suite à la rixe qui l'avait opposé à kaaris à l'aéroport d'Orly.

« La Cefor» (la force, ndlr) a écrit le joueur du Real Madrid en commentaire dans un post Instagram, avec une photo le montrant au côté de Booba.

La Cefor 💯 Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema) le

8 Août 2018 à 9 :38 PDT

Le procès de Booba, Kaaris et de neuf de leurs proches doit se tenir le 6 septembre prochain. Ils doivent répondre de violences aggravées et risquent jusqu'à sept ans de prison et 100.000 euros d'amende.