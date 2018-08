Aretha Franklin est décédée à l'âge de 76 ans

L'icône de la chanson américaine est décédée ce jeudi 16 août à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer du pancréas, a annoncé sa porte-parole à l'agence Associated Press.

La chanteuse s'est éteinte chez elle, à Detroit, où elle recevait des soins palliatifs depuis plus d'une semaine. «Dans l'un des moments les plus tristes de nos vies, nous sommes incapables de trouver les mots justes pour exprimer la douleur dans notre cœur», écrit sa famille, dans un texte transmis par son agente de longue date, Gwendolyn Quinn, cité par l'agence Associated Press.

«Nous avons perdu la matriarche et le roc de notre famille. L'amour qu'elle avait pour ses enfants, ses petits-enfants, ses nièces, ses neveux et ses cousins était illimité», poursuit le texte.

La famille se dit «très touchée par l'incroyable effusion d'amour et de soutien» qui a suivi lundi l'annonce de la dégradation de son état de santé.

BREAKING: Publicist for Aretha Franklin says the Queen of Soul died Thursday at her home in Detroit. — The Associated Press (@AP) 16 août 2018

Il y a quelques jours, le journaliste Roger Friedman, proche de la chanteuse âgée de 76 ans, avait déclaré sur son site Showbizz 411 : «Elle est gravement malade à Détroit. La famille demande des prières, et de l'intimité». Cette information avait par la suite été confirmée par un journaliste de la chaîne américaine NBC. «J'ai parlé avec un ami proche d'Aretha Franklin et de sa famille. La chanteuse iconique ne va pas bien.»

Spoke with close friend of Aretha Franklin and family. Iconic singer not doing well. — Harry Hairston (@harryhairston) 13 août 2018

«Aretha est entourée par sa famille et ses proches. Elle nous manquera en tant que mère, sœur, amie, cousine. Mais son héritage est plus grand que la vie [...] Longue vie à la reine», avait conclu le journaliste.

Affaiblie depuis de nombreuses années

La «reine de la soul» avait annoncé être atteinte d'un cancer du pancréas en 2010, mais avait assuré que le problème était «résolu» l'année d'après.

Sa dernière apparition sur scène remontait au 2 novembre 2017, lors d'une soirée organisée par Elton John pour la AIDS Foundation de New York. Elle y était apparue très amaigrie, elle qui avait souffert d'obésité pendant de nombreuses années. Avant ce dernier concert, plusieurs autres avaient été annulés sur ordre de ses médecins.

La chanteuse de «I Say a Little Prayer» et de «Respect» avait sorti son premier album «Songs of Faith» en 1956, à l'âge de 14 ans. Après soixante ans de carrière, elle avait décidé de prendre sa retraite en 2017, pour s'installer de nouveau à Détroit, la ville de son enfance, et passer plus de temps avec ses petits-enfants.