C'est confirmé, Vincent Cassel et Tina Kunakey vont se marier

Dans une interview au Vanity Fair italien, l'acteur Vincent Cassel et la mannequin Tina Kunakey ont officialisé leur mariage prochain.

Si le comédien, actuellement à l'affiche du dernier Romain Gavras «Le monde est à toi», n'a pas donné plus de détails sur la future cérémonie, il est en revanche revenu sur les conditions de sa rencontre avec Tina Kunakey.

Quand ils se rencontrent il y a trois ans, Vincent Cassel pense avoir tiré un trait sur la vie de couple.

«Je pensais : 'j'ai été marié, j'ai deux filles, j'ai fait ce que je devais faire, (...) je comptais rester célibataire. Cela a été amusant un moment, puis je me suis rendu compte combien mon existence était vide», confie ainsi l'acteur.

«Je ne m'attendais plus à rencontrer quelqu'un, mais c'est arrivé. Et cette femme était beaucoup plus jeune que je n'aurais pu l'imaginer», confie le comédien.

«Il m'a prise au dépourvu»

Le couple a en effet trente ans d'écart (lui en a 51, elle 21). Une différence dont ils s'amusent tous deux beaucoup sur les réseaux sociaux, à l'instar de la dernière photo postée par l'acteur et intitulée «Le foetus et le fossile».

Vincent Cassel est donc également revenu dans Vanity Fair sur cette différence d'âge, insistant : «on ne choisit pas de qui on tombe amoureux».

Quand il l'a demandé en mariage il y a quelques mois, elle a attendu pour dire oui.

«Il m'a prise au dépourvu. Nous n'en avions jamais parlé auparavant», explique ainsi Tina Kunakey.

Une complicité intacte avec Monica Bellucci

Une demande en mariage, comme préalable à une nouvelle vie de famille. L'acteur souhaite en effet avoir d'autres enfants, «c'est la chose la plus merveilleuse qui existe».

Enfin, dans cette interview, l'acteur évoque aussi sa relation avec Monica Bellucci, la mère de ses deux enfants, Deva (13 ans) et Léonie (8 ans), expliquant : «il n'y a pas de guerre. Si jamais elle a besoin de moi, je pourrais la rejoindre à l'autre bout du monde».