Vidéo : Cardi B jette sa chaussure sur Nicki Minaj en pleine Fashion Week

D'après le site américain TMZ, Cardi B, visiblement hors d'elle, a profité de la fête donnée par le magazine Harper's Bazaar pour aller à la rencontre de Nicki Minaj. Cette dernière l'aurait alors abreuvée d'insultes et les deux femmes en sont venues au mains.

Rapidement séparées par une horde d'agents de sécurité, Nicki Minaj semblait faire profil bas d'un côté de la pièce, loin des coups de sa rivale. Pour l'atteindre, Cardi B a finalement retiré l'une de ses chaussures, avant de la lui lancer en visant la tête. L'interprète de «Barbie Dreams» a évité le projectile de justesse.

THIS IS EMBARRASSING FOR HIP HOP!!!!! #nickiminaj and #cardib gets in an altercation at #harpersbazaar #nyfw2018 Via: @TMZ pic.twitter.com/XdShNBPX1P

Reconduite à la sortie manu militari, une bosse sur le front, Cardi B, âgée de 25 ans, a tenu à expliquer son geste sur les réseaux sociaux. Elle accuse Nicki Minaj, 36 ans, d'avoir ralenti sa carrière, répandu des rumeurs à son propos, et d'avoir critiqué sa façon d'élever sa fille.

Cardi like I’m a chill because the police is right here. she been through way worst get the strap #lecheminduroi pic.twitter.com/iMkArCQAgQ

— 50cent (@50cent) 8 septembre 2018