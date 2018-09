Olivia Newton-John frappée par un 3e cancer

L'artiste a a expliqué à la chaîne australien Channel Seven que les médecins lui avaient diagnostiqué une tumeur en bas de la colonne vertébrale et qu'elle avait subi une radiothérapie.

«Je me soigne toujours, je le traite naturellement et je vais vraiment très bien», a-t-elle déclaré à la chaîne dimanche soir depuis son domicile californien. Olivia Newton-John a en effet indiqué qu'elle suivait des thérapies naturelles et qu'elle prenait de l'huile de cannabis.

In a few weeks Olivia Newton-John (@OliviaNJ) turns 70. Join @SundayNightOn7 for a very special event – a look back at her extraordinary career with the help of her dearest friends. Olivia sits down with @AlexTCullen for this very candid interview - tonight from 8pm on @Channel7. pic.twitter.com/laalsuAHnB

