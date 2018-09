Alain Delon rend un bel et sobre hommage à Romy Schneider

Samedi, la veille de l'anniversaire de Romy Schneider, Alain Delon a tenu à rendre un bel et sobre hommage à l'actrice avec laquelle il a formé l'un des couples mythiques du cinéma.

«Que ceux et celles qui l'ont aimée et l'aiment encore aient une pensée pour elle», a écrit, samedi, l'acteur dans la rubrique «anniversaires» du Figaro. Avec ce message émouvant et discret, l'acteur de 82 ans a rendu hommage à Romy Schneider, née Rosemarie Abach-Retty, qui aurait fêté ce dimanche 23 septembre ses 80 ans.

Le monstre sacré du cinéma français est allé voir Pascale Bourdet, la directrice du service «Le Carnet du jour» du Figaro, pour déposer son texte sans prévenir les journalistes. «Il nous a soumis son texte, nous avons retravaillé une ou deux formulations et il est reparti une demi-heure plus tard, il a été charmant», raconte Pascale Bourdet.

L’interview du Monde hier et ce mot ce matin... Delon est unique. Un monument pic.twitter.com/lcGcyZZlQu — Alexandre Bompard (@bompard) 22 septembre 2018

Alain Delon avait déjà fait paraître un message pour les 70 ans de Romy Schneider. Si leur passion n'aura duré que quatre ans, les deux acteurs sont restés très proches, jusqu'au décès en mai 1982 de Romy Schneider.