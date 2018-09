Homonyme du rappeur qui appelait à «pendre les blancs», un présentateur de la BBC reçoit des menaces de mort

Complètement étranger à la polémique, Nick Conrad, qui officie sur la BBC, a eu du mal à comprendre pourquoi les menaces de mort le visant affluaient sur son compte Twitter. Après s'être renseigné, le présentateur a compris l'erreur des internautes. Ils le confondaient en réalité avec le rappeur français du même nom, qui incitait notamment dans son clip à «tuer des bébés blancs».

Sur la chaîne britannique, il a expliqué : «Les gens se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration et leur fureur contre M. Conrad et plutôt que de les diriger vers lui, c'est moi qui les reçois».

Préférant rire de la situation, Nick Conrad a répondu avec humour à un message le menaçant de mort : «Quel bonheur! Avant de me planter un couteau ou de me tirer dessus (ce que je n'approuve pas), vérifie quand même que c'est le bon Nick Conrad. Je suis la version plus enrobée et plus talentueuse».

I’m not the French rapper Nick Conrad. I’ve spent the past twenty mins translating death threats! Crumbs my GCSE French is struggling to keep up with all the profanities. Some translate very well pic.twitter.com/TOvH1UG975

— Nick Conrad (@NickConradtweet) 26 septembre 2018