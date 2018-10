Cristiano Ronaldo rejette une accusation de viol, qu'il qualifie de «crime abominable»

«Je démens vigoureusement les accusations qui me visent. Le viol est un crime abominable qui va à l'encontre de tout ce que je suis et de ce que je crois», a écrit le champion portugais sur son compte Twitter. «Je refuse de nourrir ce cirque médiatique monté par des gens qui cherchent à se faire de la publicité à mes dépens», a-t-il ajouté dans ce message.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 octobre 2018