Amy Winehouse en tournée mondiale en 2019… avec son hologramme

Véritable légende de l'industrie musicale, Amy Winehouse s'apprête à repartir en tournée... sous la forme d'un hologramme. C'est son père, Mitch Winehouse, qui a annoncé la nouvelle à Rolling Stones.

Tragiquement décédée le 23 juillet 2011 suite à un excès de consommation d'alcool, la chanteuse britannique avait laissé ses fans sous le choc. A seulement 27 ans, âge maudit auquel sont décédées bon nombre de légendes, Amy Winehouse laissait derrière elle un héritage musical digne des plus grands, elle qui ne compte à son actif que deux albums studio.

Sept ans après sa disparition, l'interprète de «Rehab» remontera sur scène sous la forme d'un hologramme, dans le cadre d'une tournée mondiale d'ores et déjà annoncée comme l'un des évènements inratables de l'année prochaine. Interrogé par Rolling Stones, le père de l'artiste a déclaré : «C'est un rêve pour nous. La voir se produire sur scène à nouveau est quelque chose de très spécial sur lequel je ne peux pas mettre de mots. La musique de notre fille a touché les vies de millions de personnes et c'est incroyable que son héritage puisse continuer à se propager de façon si innovante et révolutionnaire».

Si très peu de détails ont pour l'instant filtré sur la tournée, les producteurs ont déclaré que tous les bénéfices seront reversés à la Amy Winehouse Foundation, qui oeuvre pour la prévention des dangers liés à la consommation d'alcool et de drogues chez les plus jeunes.