Le Prince Harry et Meghan Markle attendent un bébé pour le printemps 2019

"Leurs altesses royales le duc et le duchesse de Sussex sont heureux d'annoncer que la duchesse de Sussex attend un bébé pour le printemps 2019", a déclaré le palais puis d'ajouter : "Leurs altesses royales ont apprécié les encouragements reçus du monde entier depuis leur mariage en mai et sont enchantées de partager cette bonne nouvelle avec le public".

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 octobre 2018