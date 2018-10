Le «Elle» américain s'attire les foudres des internautes après un canular sur Kanye West et Kim Kardashian

Le but ? Inciter les plus jeunes électeurs à s'enregistrer pour voter aux élections de mi-mandat qui se dérouleront le 6 novembre prochain. Un ingénieux stratagème qui n'a pas du tout plu aux internautes, agacés d'avoir cliqué sur le lien.

En tête de liste, le journaliste américain Tony Romm, a déclaré : «C'est tout simplement déplacé de jouer à ce jeu avec les gens. Je comprends, vous voulez inciter les gens à voter, et il est compliqué de se faire entendre. Mais votre rôle est d'informer. Utiliser des faux titres pour attirer l'attention ne fait qu'accentuer le manque de fiabilité d'Internet.»

it is just not appropriate to play these games with people.





i get it, you want people to vote, and it's hard to cut through the noise. ostensibly, though, you're in the business of informing people. using fake headlines to get attention only exacerbates the web's trust deficit. https://t.co/N4Nlk9Hf8e

— Tony Romm (@TonyRomm) 18 octobre 2018