Sarah Silverman révèle avoir autorisé Louis C.K. à se masturber devant elle

«Ecoutez, je ne sais pas si je vais regretter de dire cela, mais je connais Louis depuis toujours. Je ne l'excuse pas, mais vous savez, nous sommes proches, nous sommes égaux. Quand nous étions des enfants, et qu'il me demandait s'il pouvait se masturber face à moi, parfois je disais, 'allez pourquoi pas, je veux voir ça'».

Sarah Silverman a toutefois ajouté qu'elle ne considérait en aucune façon que ce dont était accusé Louis C.K. était acceptable. Cinq femmes qui ont travaillé avec lui avaient affirmé en novembre dernier avoir été confrontés à son comportement 'inapproprié', notamment le fait qu'il se masturbe devant elles. Ce que le comédien avait admis par la suite.

«A un certain moment, lorsqu'il a commencé à avoir de l'influence dans le monde de la comédie, cela change la donne (...) Et il a réalisé cela», a-t-elle déclaré dans l'interview. Sarah Silverman s'est également dit persuadée que Louis CK allait revenir, et qu'elle souhaitait le voir parler de son comportement sur scène.

Suite à ces déclarations, l'une des femmes qui a été confrontée au comportement de Louis C.K., Rebecca Corry, a répondu à Sarah Silverman. «Pour être tout a fait claire, C.K. n'a 'rien à m'offrir' alors que j'étais son égale sur le plateau le jour où il a décidé de me harceler sexuellement (...) Il m'a privée d'un jour pour lequel j'avais travaillé pendant des années et il n'a toujours pas de remords. C'est un prédateur qui a victimisé les femmes pendant des décennies et menti à ce propos.»

Sarah Silverman lui a répondu par la suite pour s'excuser.

Rebecca I’m sorry. Ugh this is why I don’t like weighing in. I can’t seem to do press 4 my show w/out being asked about it. But you’re right- you were equals and he fucked with you and it’s not ok. I’m sorry, friend. You are so talented and so kind.

— Sarah Silverman (@SarahKSilverman) 22 octobre 2018