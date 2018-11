Miley Cyrus, Kim Kardashian, Pierce Brosnan : les célébrités touchées par les incendies à Malibu

Prisée des célébrités, la station balnéaire de Malibu est durement touchée par les incendies qui ravagent la Californie depuis maintenant une semaine.

Sur les réseaux sociaux, les habitants partagent les images saisissantes des flammes, des paysages orangés, des nuages de fumée gigantesques et des restes de maisons noircies et dévastées.

Habitante depuis plusieurs années des quartiers huppés de la ville, Miley Cyrus a perdu sa maison dans les flammes. Celle qui déclarait son amour à cette ville où elle vit avec son fiancé Liam Hemsworth dans son titre «Malibu», a partagé son désarroi via les réseaux sociaux.

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12 novembre 2018

L'acteur Gerard Butler, habitant lui aussi de Malibu, a dévoilé sur Instagram des images de son quartier dévasté. Des restes de fondations noircies, un carcasse de voiture, des tapis de cendres et de la fumée : le paysage est dévasté, mais la star de «300» ou de «PS: I love you» reste reconnaissant : sa propriété n'a été que partiellement touchée.

Bien connue des fans de télé-réalité, la luxueuse demeure de Caitlyn Jenner aurait elle aussi été consumée par les flammes. Aux côtés de son amie Sophia Hutchins, l'ancien beau-père de Kim Kardashian a confié sur Instagram être «en sécurité» dans une autre maison.

Aperçu avec femmes et enfants, Pierce Brosnan et sa famille auraient également été déplacés au cours du week-end.

D'autres célébrités ont également dû être évacuées, comme Kim Kardashian, l'actrice Alyssa Milano, l'acteur Mark Hamill, la chanteuse Iggy Azalea, le réalisateur Guillermo Del Toro ou la présentatrice de talk-show Ellen de Generes. Sur leurs comptes Twitter, les messages se multiplient pour tenir leur communauté au courant de la situation et afficher leur solidarité avec les autres habitants de la ville.

I heard the flames have hit our property at our home in Hidden Hills but now are more contained and have stopped at the moment. It doesn’t seems like it is getting worse right now, I just pray the winds are in our favor. God is good. I’m just praying everyone is safe — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 9 novembre 2018

I just had to evacuate my home from the fires. I took my kids, dogs, computer and my Doc Marten boots.





(Husband is in NY. Horses are being evacuated by my trainer.) — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 9 novembre 2018

Thanks for your concern everyone. Although the are dangerously close to our home-@MarilouHamill-@NathanHamill-@GriffinHamill-@chelseahamill-Millie-Mabel & I are all safe at the moment & rooting for our #FearlessFirefighters in their battle vs #MeanMotherNature. pic.twitter.com/nBC5HscBlK — Mark Hamill (@HamillHimself) 9 novembre 2018

My house is safe guys, thanks for everyone who sent me updates yesterday on the fire.



Feeling very thankful to have a home to go back to today. — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) 10 novembre 2018

Just an update: Bleak House (I am told this morning) seems to be fine. Just minor smoke damage. I am aware about how much this fire has taken, how much has been lost- this is humbling and a blessing. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 11 novembre 2018

Hundreds of thousands of people have been asked to evacuate their homes in California. If you’re in the path of the fires, please stay safe and know I’m thinking of you. And firefighters, I love you. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 9 novembre 2018

Plus de 250.000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leurs domiciles dans la région de Sacramento, capitale de cet Etat de l'ouest des Etats-Unis, et dans les environs de Malibu.

Loin de sa résidence californienne, Lady Gaga a tenu à remercier les pompiers pour leur bravoure et leur action, tout comme l'actrice Reese Witherspoon. Ils sont plus de 5 000 soldats du feu à lutter contre les flammes de «Camp Fire» et «Woolsey Fire», alimentés par les vent violents qui soufflent sur la Californie.

I’m so grateful I love you and god bless you to all the firefighters and first responders who continue fighting this fire. You risk your lives for us, and I’m so humbled by your bravery. You are our heroes. #WoolsleyFire — Lady Gaga (@ladygaga) 11 novembre 2018