Cardi B mobilisée pour faire libérer le rappeur 21 Savage

Cardi B, Quavo, Post Malone et d'autres rappeurs américains ont affiché leur soutien à une campagne lancée par le mouvement Black Lives Matter pour faire libérer le rappeur 21 Savage, emprisonné depuis dimanche après avoir été accusé de vivre sur le territoire américain avec un visa expiré.

Le quotidien britannique Mail Online avait affirmé que le rappeur, que l'on croyait américain, était en fait de nationalité britannique et n'aurait donc pas le droit de se trouver sur le territoire américain.

De son vrai nom Shéyaa Bin Abraham-Joseph, 21 Savage est ainsi retenu par les autorités de l'immigration. Son avocat, Charles Cuck, a estimé qu'il est emprisonné suite à «des informations incorrectes». «Les services de l'immigration n'ont pas inculpé Mr Abraham-Joseph pour un quelconque crime. Lorsqu'il était mineur, sa famille est restée après l'expiration de leur visa de travail, et, comme près de deux millions d'autres enfants, il est demeuré sans statut légal sans qu'il en soit responsable. Il s'agit d'une violation des droits civils, et la détention prolongée de Mr Abraham-Joseph ne sert d'autres intérêts que de le punir de manière non nécessaire et d'essayer de l'intimider afin qu'il abandonne son droit de rester aux Etats-Unis», a-t-il ajouté.

La campagne lancée par Black Lives Matter utilise notamment les réseaux sociaux, sous le hashtag #Free21Savage. «Nous allons lire et nous informer sur cette situation et allons agir ! 21 n'est pas venu illégalement et n'a pas été pris en train de faire quelque chose d'illégal ou de commettre un méfait ! En fait, il a construit toute sa vie comme cela et vous pouvez constater qu'il est toujours positif dans ses actions et dans sa musique», a déclaré Cardi B.