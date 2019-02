Meghan Markle harcelée par les médias comme Lady Di, selon George Clooney

George Clooney vole au secours de son amie Meghan Markle. L'acteur a pris la défense de la duchesse dans une interview pour un magazine australien, estimant que la jeune femme subissait de la part des médias le même traitement que Lady Di.

La princesse est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997, survenu lors d'une course-poursuite avec des paparazzi.

L'acteur a estimé que Meghan Markle était «vilifiée et chassée» par la presse tabloïd de la même manière que l'était la princesse de Galles. «Je veut juste dire, ils chassent Meghan Markle partout, a déclaré George Clooney au magazine 'Who'. C'est une femme enceinte de sept mois qui a été poursuivie, vilifée et chassée de la même manière que Diana l'a été, c'est l'Histoire qui se répète (...) On a vu comment ça s'est terminé.»

Plutôt bien accueillie par les médias britanniques au départ, Meghan Markle a subi ces derniers mois de vives critiques, les tabloïds rapportant notamment les supposées mauvaises manières de la jeune femme, qui détonneraient dans l'univers de la famille royale.

La presse people a également fait ses choux gras des relations orageuses qu'entretient la duchesse avec sa famille. Un magazine a ainsi publié récemment une lettre intime qu'elle aurait adressée à son père, lui demandant «d'arrêter de mentir (...) d'exploiter sa relation avec son mari».

«Je ne peux pas vous dire à quel point c'est frustrant de les voir diffuser une lettre d'une fille à son père, elle subit là quelque chose de difficile et je pense que c'est irresponsable, je suis surpris», a commenté George Clooney.