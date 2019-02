Katy Perry et Orlando Bloom se sont fiancés

Katy Perry et Orlando Bloom ont profité de la Saint-Valentin pour se fiancer.

La chanteuse de 34 ans et l’acteur de 42 ans ont annoncé la nouvelle sur leurs comptes Instagram respectifs au lendemain de la fête des amoureux, ce vendredi 15 février.

Ensemble depuis trois ans, les deux stars ont pris la pose devant des ballons en forme de cœurs, en omettant bien sûr pas de mettre en avant la (grosse) bague à pierre rose symbole de leur union.

«Full Bloom» a posté l’interprète de I kissed a girl, «Lifetimes» a écrit son future époux en légende du même cliché. La mère de Katy Perry a elle aussi immortalisé la fête en postant des photos du couple avec en légende : «Regardez qui s’est fiancée le jour de la Saint-Valentin !».

Il y a un mois, Katy Perry avait souhaité un bon anniversaire à «l’homme le plus gentil et le chou qu'elle ait jamais fréquenté». Leur love story a commencé en 2016. Ils avaient cette année-là été aperçus en train de flirter à l’afterparty des Golden Globes. Quelques mois plus tard, Orlando Bloom avait présenté à Katy Perry son fils Flynn, fruit de ses amours avec Miranda Kerr.

Après avoir annoncé leur rupture en 2017, ils avaient continué de se fréquenter «amicalement», souhaitant prouver aux enfants «que les ruptures ne sont pas toujours synonymes de haine»… Un an plus tard les magazines people les avaient surpris en vacances, bien plus proches que de simples amis…