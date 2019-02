Décès de Karl Lagerfeld : Diane Kruger a le «coeur brisé»

Dans un message émouvant, publié sur son compte Instagram, Diane Kruger a exprimé sa peine immense à l’annonce de la disparition du styliste phare de Chanel, Karl Lagerfeld, décédé ce mardi 19 février à l’âge de 85 ans.

L'actrice aurait notamment aimé lui présenter sa fille, née en novembre dernier de sa relation avec l'acteur américain Norman Reedus.

«Je n'oublierai jamais ta gentillesse à mon égard»

«Karl, je ne sais pas comment dire à quel point tu es important pour moi et à quel point tu vas me manquer, écrit l’actrice en anglais. Je n'oublierai jamais ta gentillesse à mon égard, tes rires, ton imagination. J'étais venue en France cette semaine pour te voir et te présenter ma fille... J'ai le coeur brisé de savoir qu'il est trop tard. Repose en paix. Je t'adore.»

Diane Kruger n’est pas une inconnue dans le monde de la monde. L’actrice avait en effet commencé sa carrière très tôt dans le mannequinat, repérée à l’âge de 15 ans seulement par l'agence Elite.

En 1996, Chanel l’avait choisie pour représenter le parfum Allure. En 2007, Karl Lagerfeld l’avait photographiée pour sa campagne publicitaire Paris-Biarritz. Elle avait ensuite représenté une gamme de cosmétiques de la marque en 2013.

Proche du créateur depuis de nombreuses années, Diane Kruger manquait rarement les défilés ou événements de la maison de haute couture.