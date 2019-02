Le créateur de mode Karl Lagerfeld est mort

Le célèbre créateur de mode et directeur artistique de la maison Chanel, Karl Lagerfeld est mort ce mardi à Paris à l'âge de 85 ans. Il avait été admis lundi soir en urgence à l'hôpital américain de Paris à Neuilly-sur-Seine selon plusieurs médias spécialisés.

Affaibli, il était absent le 22 janvier 2019 lors du défilé Chanel haute couture printemps-été au Grand Palais. Une absence remarquée, Karl Lagerfeld n'ayant jamais manqué de venir saluer le public depuis ses débuts chez Chanel.

Surnommé Le Kaiser, l'Allemand, créateur brillant et prolifique, était venu s'installer à Paris avec sa mère en 1952. On identifiait sans mal sa chevelure neige, ses lunettes noires, et ses mitaines de rigueur en toutes saisons. Mieux qu’une star, il était devenu un familier qu’on désignait par son prénom.

Il avait sauvé Chanel

Karl Lagerfeld était devenu le directeur artistique de haute couture Chanel Paris en 1983, période à laquelle la luxueuse maison de mode avait alors frôlé la fermeture complète. Il avait été le premier à faire signer à un mannequin un contrat d'exclusivité (Inès de la Fressange en 1989). L'Allemand avait aussi officié au sein de la maison Fendi.

Stéphane Bern lui a rendu hommage sur Twitter.