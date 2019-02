Lady Gaga a rompu ses fiançailles

Après deux ans de romance, Lady Gaga s’est séparée de son fiancé Christian Carino.

Selon une source du magazine américain People qui a annoncé la nouvelle, leur relation était vouée à l’échec mais n'aurait pas fini de manière tragique : «Cela n'a simplement pas marché. Les relations amoureuses prennent fin parfois. La séparation est intervenue il y a quelque temps. Ce n'est pas une histoire dramatique sans fin».

Christian Carino, 50 ans, avait demandé la main de Lady Gaga, 32 ans, huit mois après le début de leur relation en 2017, en glissant à son doigt une bague d’une valeur de 400 000 dollars. La jeune femme avait présenté son compagnon comme son «fiancé» dans un discours lors de la 25e édition du Elle Annual Women in Hollywood Celebration au Four Seasons Hotel de Los Angeles.

Les fans de Lady Gaga avaient remarqué qu'elle n’était pas venue accompagnée de son promis à la dernière cérémonie des Grammy Awards, le 10 février dernier. Sacrée ce soir-là Meilleure performance pop avec son titre «Joanne», Meilleur duo pop et Meilleure chanson de film pour son interprétation de «Shallow» dans A Star is Born aux côtés de Bradley Cooper, Lady Gaga n’avait pas eu un seul mot de remerciement pour celui qui devait bientôt l’emmener à l’autel… L’absence de bague à son doigt avait achevé de faire aller bon train les rumeurs de rupture.

C’est donc en célibataire (ou au bras de son partenaire de jeu Bradley Cooper ?) qu’elle foulera le tapis rouge de la cérémonie des Oscars (à suivre en direct sur Canal+ dans la nuit de dimanche à lundi). Nommée dans deux catégories* (Meilleure actrice et Meilleure chanson originale), l’interprète de Poker Face poursuit décidément de voir ses réussites professionnelles inversement proportionnelles à ses réussites amoureuses, elle qui compte désormais deux ruptures de fiançailles à son compteur.

La jeune femme s’était en effet séparée de l’acteur Taylor Kinney à la fin de 2016 après avoir dans un premier temps accepté sa demande en mariage.

(* A Star Is Born est par ailleurs également nominé dans la catégorie du Meilleur film, et Bradley Cooper dans celle du Meilleur Acteur).

