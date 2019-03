A 21 ans, Kylie Jenner devient la plus jeune milliardaire de tous les temps

La véritable «business woman» de la famille Kardashian, c'est elle. Kylie Jenner a été désignée ce mardi «plus jeune milliardaire de tous les temps» par le magazine Forbes.

A seulement 21 ans, elle devance ainsi le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, devenu milliardaire à l'âge de 23 ans. «Je ne m'attendais à rien de particulier. Je n'avais pas anticipé le futur, a déclaré la jeune femme. Mais la reconnaissance fait du bien. C'est une tape dans le dos agréable.»

Comme le précise Forbes, ce classement des plus jeunes milliardaires ne prend pas en compte les héritiers, mais seulement ceux qui ont bâti leur fortune tout seuls. Car si elle a bénéficié de la célébrité de sa famille, Kylie Jenner est devenue milliardaire grâce à ses talents d'entrepreneuse.

En 2015, a seulement 17 ans, elle a lancé sa ligne de produits de beauté «Kylie Cosmetics». En 2018, l'entreprise a engrangé près de 360 millions de dollars de bénéfices (en hausse de 9% par rapport à l'année précédente), et sa valeur est estimée par Forbes à 900 millions de dollars.

Un impact immense sur les réseaux sociaux

La florissante entreprise n'emploie pourtant que sept personnes à temps plein et cinq à temps partiel. La production et le packaging ont été confiés à l'entreprise californienne «Seed Beauty», et la distribution au site de vente en ligne «Shopify». Et c'est la mère de Kylie Jenner, Kris, qui gère les finances et les relations presse, touchant 10% des revenus de sa fille, comme elle le fait avec ses autres enfants.

Le succès de «Kylie Cosmetics» s'explique en grande partie par sa capacité à communiquer via les réseaux sociaux, profitant de l'impact de sa dirigeante sur Instagram, notamment. «C'est le pouvoir des réseaux sociaux, a expliqué Kylie Jenner à Forbes. J'avais une telle audience avant même d'entreprendre quoi que ce soit.» Lorsqu'elle avait annoncé le lancement de ses produits pour la première fois, les stocks avaient été écoulés via la vente en ligne en moins d'une minute.

Forbes a ainsi surnommé la jeune femme, avec humour, «first selfie-made billionaire», un jeu de mots sur self-made billionaire (littéralement milliardaire faite d'elle-même).