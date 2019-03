R. Kelly de nouveau accusé de viol sur une jeune fille de 13 ans

Le chanteur R. Kelly, déjà inculpé de dix chefs d'accusation d'abus sexuels avec circonstances aggravantes, est accusé d'avoir violé une jeune fille de 13 ans.

Les faits se seraient déroulés en décembre 2001 dans un hôtel de Detroit, puis quelques semaines plus tard dans un studio d'enregistrement, rapporte The Guardian. La femme, aujourd'hui âgée de 30 ans, affirme avoir revu le chanteur chez lui durant quatre ans.

La victime présumée assure que R. Kelly lui a transmis l'herpès lorsqu'elle avait 17 ans. La police de Détroit a confirmé l'ouverture d'une enquête.

Fin février, R. Kelly, 52 ans, a été inculpé d'atteintes sexuelles sur quatre jeunes filles, dont trois mineures. Il avait passé trois jours en détention avant d'être libéré sous caution. Il a rejeté ces accusations, notamment dans une interview accordée à la chaine CBS News mercredi, et a plaidé non coupable aux dix chefs d'accusation qui pèsent contre lui.

En détention pour non paiement de pension alimentaire

Devant la journaliste Gayle King, le chanteur s'est dit victime de son passé. «Les gens remontent à mon passé, ok ? C’est ce qu’ils font, ils remontent à mon passé et essaient d’y ajouter des trucs maintenant», a-t-il ainsi souligné. Et d’ajouter : «c’est injuste».

R. Kelly a fait face à la justice plusieurs fois pour des faits impliquant des mineures. En 1995, les parents de la chanteuse d’Aaliyah, décédée en 2001, avaient saisi la justice pour faire annuler le mariage des deux stars, célébré six mois plus tôt. A l’époque des faits, la chanteuse était âgée de 15 ans tandis que R. Kelly en avait 27. En 2002, ce dernier avait été inculpé après avoir filmé des relations sexuelles avec une adolescente de 14 ans. Il avait été acquitté en 2008 pour ces faits.

Mercredi soir, R. Kelly a été placé en détention dans une toute autre affaire. Il lui est reproché de ne pas avoir versé 161.000 dollars de pension alimentaire. La prochaine audience dans cette affaire aura lieu le 13 mars.