Diego Maradona va reconnaître trois enfants cubains

Le légendaire footballeur argentin Diego Maradona est sur le point de reconnaître trois enfants cubains, ont annoncé ses avocats vendredi 8 mars.

Il se rendra prochainement à la Havane - où il avait séjourné pour traiter son addiction à la cocaïne entre 2000 et 2005 -, se soumettra à des tests de paternité et reconnaîtra publiquement ces enfants, a précisé Me Matias Morla, l'un de ses avocats, à la chaîne Canal Trece.

L'avocat n'a pas mentionné le prénom, le sexe, ni l'âge de ces trois enfants, nés de deux femmes différentes. Ils pourront, si la paternité est avérée, prendre le nom de famille de Diego Maradona.

Le champion du monde de 58 ans avait nié être le père d'enfants illégitimes pendant son mariage avec l'Argentine Claudia Villafane. De leur union entre 1984 et 2003 sont nés deux enfants : Dalma, 31 ans, et Giannina, 29 ans. Il a par la suite reconnu Diego Junior (32 ans) et Jana (22 ans), fruits de relations avec l'Italienne Cristiana Sinagra et l'Argentine Sabalain. Il est également le père du petit Diego Fernando, 6 ans, issu de sa relation avec l'Argentine Veronica Ojeda.

«Il n'en manque plus que trois pour former une équipe de 11. Tu peux le faire !», a ironisé Giannina Maradona, en conflit avec son père, sur Instagram.