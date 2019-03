Agathe Auproux annonce qu'elle est atteinte d'un cancer

Agathe Auproux, chroniqueuse de Cyril Hanouna dans l'émission «Balance ton post !», a annoncé ce lundi matin sur son compte Instagram qu'elle est atteinte d'un cancer.

La jeune femme de 27 ans a posté un message accompagné d'une photo d'elle sur son lit d'hôpital, dans lequel elle explique suivre une chimiothérapie depuis le mois de décembre.

«C'est plus sain de l'assumer»

Agathe Auproux souffre précisément d'un lymphome, un cancer du système lymphatique. «Je suis souvent à l’hôpital, je suis très fatiguée, je perds mes cheveux, j’ai un cathéter que je déteste placé sous ma peau. Mais tout va bien. Tout va bien. Je me repose, écrit-elle. Je ne vais pas mourir. Je réponds très bien au traitement. J’avais juste besoin d’arrêter de mentir, ou tout du moins d’arrêter de faire semblant ici devant vous tous les jours. Je fais un métier d’image et je pensais que ce serait plus facile de garder tout ça pour moi. C’était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant. C’est plus sain de l’assumer.»

La jeune femme se dit également «soulagée» de ne plus avoir à cacher sa maladie. Elle avait auparavant déclaré que l'année 2019 serait compliquée pour elle, sans entrer pour autant dans les détails.