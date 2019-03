Le chanteur Sam Smith se dit «non-binaire», ne se sentant ni femme ni homme

Le chanteur Sam Smith a déclaré dansune interview sur Instagram qu'il se sentait «parfois comme une femme» et qu'il avait déja envisagé de changer de sexe.

«C'est quelque chose à laquelle je pense toujours, me demandant 'est-ce que j'en ai vraiment envie ?'», a-t-il ajouté, répondant à une question posée par l'actrice Jameela Jamil.

Sam Smith explique également qu'après avoir entendu des personnes parler du fait qu'elles étaient «non-binaires», il avait fini par comprendre que c'est comme cela qu'il s'identifie. «Je ne suis pas mâle ou femelle, je pense que je me situe quelque part entre les deux. C'est une question de spectre», a-t-il ajouté.

Le chanteur a également expliqué avoir eu des relations avec des hommes s'identifiant comme hétérosexuels, estimant qu'on «tombe amoureux d'une personne, pas de ses organes génitaux».

Selon l'artiste, s'être assumé comme non-binaire l'a aidé à se sentir plus à l'aise avec son corps. «J'ai une apparence féminine sur certains aspects, et j'ai eu du mal à l'accepter, a confié Sam Smith (....) Je me regarde et je me dis peut-être que je ne suis pas un homme, peut être que je ne suis pas une femme, peut-être que je suis juste moi-même.»