Mort de Nipsey Hussle : le tweet inquiétant du rappeur quelques heures avant d'être tué

Tué par balles dimanche à Los Angeles, le rappeur américain Nipsey Hussle, nominé aux Grammy Awards, avait laissé quelques heures avant son décès un troublant message.

«Avoir des ennemis puissants est une bénédiction», a-t-il tweeté quelques instants avant sa mort. L'homme de 33 ans, originaire de Los Angeles où la guerre des gangs fait rage, est mort dans une fusillade.

Deux autres personnes ont été blessées. Le tireur a pris la fuite.

Issu de la scène hip hop underground, Nipsey Hussle avait débuté en vendant ses propres «mixtapes» (compilations) dont la plus célèbre, «Crenshaw», était sortie en 2013.

Son premier album en studio, «Victory Lap», lui avait valu en février dernier une nomination pour le Grammy Award du meilleur album de rap. La récompense avait finalement été attribuée à la rappeuse Cardi B.

Avec un autre rappeur, YG, il avait fait le buzz en avril 2016 en sortant la chanson «FDT» (pour «Fuck Donald Trump»), en pleine campagne électorale pour la présidentielle américaine.

Sa mort a susicté une vague d'hommage aux Etats-Unis. Rihanna, Snoop Dogg et Lebron James ont notamment salué sa mémoire.

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones!



I’m so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a

— Rihanna (@rihanna) 1 avril 2019