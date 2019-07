Céline Dion en body dans les rues de Paris pour affronter la chaleur

Invitée par de prestigieuses marques pour assister à leur défilés Haute Couture à Paris, Céline Dion s'est fait remarquer grâce à ses tenues audacieuses.

La chanteuse canadienne n'a pas pu échapper à la canicule qui frappe l'hexagone, et a dû redoubler d'ingéniosité pour ses looks. Notamment ce samedi 29 juin, où elle a été photographiée jambes nues devant l'hôtel de Crillon où elle séjourne. Vêtue d'un body et d'une veste multicolores de la marque Off White, la diva de 51 ans est apparue décontractée et souriante.

Une tenue qui a ravi ses fans : «Pas étonnant qu'il fasse chaud à Paris !», s'est exclamé l'un d'eux.