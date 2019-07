Kylie Jenner s'offre un jet privé pour célébrer sa nouvelle marque

Que les vacances commencent ! Prête à décoller pour les îles Turques-et-Caïques, Kylie Jenner s’est offert un cadeau assez particulier. Un jet privé décoré aux couleurs de sa nouvelle marque «Kylie Skin».

Après «Kylie Cosmetics», la jeune milliardaire sort en effet cette nouvelle gamme beauté spécialement pour le corps. Mais la jeune starlette ne s’arrête pas là. Elle a pour ambition de développer une collection été, intitulée «Drop Two for Kylie Skin», qui sortira le 22 juillet prochain. Celle-ci proposera des lotions, des exfoliants et des huiles à la noix de coco pour le corps.

Pour célébrer l’évènement à venir, Kylie Jenner a posté un cliché de son jet privé sur Instagram, où il apparaît sous les tons rose poudré, avec écrit «KylieSkin» sur la devanture.

Sur la photo se trouvent un tapis rose et des hôtesses sexy pour accueillir ses invités. À l’intérieur de l’avion sont mis à disposition des canapés et des lits ainsi que des masques pour dormir. Cerise sur le gâteau, tous les convives sont vêtus de rose, dont Stormi, sa fille, qui fait partie du voyage.

Le post relayant cette campagne de promo a récolté plus de 6 millions de likes et près de 60 000 commentaires.

on en parle du kylieskin trip ? Litteralement la definition de l’abus — lina (@linaventure) 15 juillet 2019

Kylie elle à une jet privé kylieskin, des noix de coco kylieskin et moi j’ai même pas un collier à mon nom — SayMyName (@lylachl) 15 juillet 2019