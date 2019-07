Le fils aîné de Stéphanie de Monaco s'est marié sur le Rocher

Un mariage de plus pour le clan Grimaldi. Samedi 27 juillet, Louis Ducruet, fils aîné de la princesse Stéphanie, a épousé Marie Chevallier dans la cathédrale de Monaco. Là où Grace Kelly et le prince Rainier s'étaient unis en 1956.

Dans une interview pour Hello Monaco, le jeune homme de 26 ans a indiqué que le lieu avait été choisi pour rendre hommage à son grand-père, pour qui il a «une admiration particulière». Il renoue ainsi avec la tradition monesgasque puisque les dernières unions de la famille princière ont toutes eu lieu loin du Rocher.

La date du mariage n'a pas été choisie au hasard non plus. Le bal de la Croix-Rouge ayant eu lieu la veille, le week-end était tout indiqué pour réunir l'ensemble de la famille et enchainer les festivités.

La cérémonie s'est déroulée en présence des parents du marié, Daniel Ducruet et la princesse Stéphanie, et des autres membres de la famille princière, à savoir Albert II, son épouse Charlène, ainsi que sa soeur Caroline.

Emotion à la cathédrale de Monaco pour le mariage de Marie et Louis Ducruet https://t.co/cMTHnOMZ0R pic.twitter.com/0Ui3sNoJk5 — Nice-Matin (@Nice_Matin) July 27, 2019

Pauline Ducruet, la soeur du marié qui est aujourd'hui styliste, a dessiné elle-même la robe de Marie Chevallier. Sa demi-soeur, Camille Gottlieb, endossait le rôle de demoiselle d'honneur.

Louis Ducruet a rencontré son épouse à Cannes, en 2011. Ils étudiaient alors tous les deux à la Skema Business School.