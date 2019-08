Eva Longoria révèle les noms des deux célébrités les plus saoules à son mariage

Eva Longoria, aujourd'hui jeune maman, qui s'est mariée en 2016 avec José Antonio Bastón, a lâché une bombe à la télévision américaine. Elle a en effet balancé les noms des invités qui avaient fini les plus saouls lors de son mariage.

Lorsqu'on lui a demandé qui, parmi ses convives, remportait le prix de l'invité le plus alcoolisé, l'actrice a répondu que deux célébrités se disputaient le titre. «Ouuuuh... Ça s’est joué entre Ricky Martin et Victoria (Beckham, ndlr)», a-t-elle révélé dans l’émission «Watch what happens live» d’Andy Cohen, ce jeudi 8 août.

Une soirée d'abus dont Victoria Beckham avait laissé fuiter un indice de la teneur sur Instagram. L'ex-Spice Girls avait en effet publié une photo d'elle et de la mariée avec un hashtag sans équivoque. «Trop de tequilas», pouvait on lire à la fin du message de félicitations adressé à Eva Longoria sur le réseau social.

Ricky Martin, quant à lui, avait également posté une photo de la fête organisée à Mexico. Un cliché assez flou sur lequel apparaissent Victoria Beckham, Ricky Martin, David Beckham, et Eva Longoria, tout sourire.

Dans la légende de la publication, il est d'ailleurs question de tequila et de piña colada... Une preuve supplémentaire s'il n'en fallait une que la soirée avait dû être particulièrement arrosée.