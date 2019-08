Après 8 mois de mariage, Miley Cyrus se sépare de Liam Hemsworth et se console dans les bras d'une jeune femme

Clap de fin pour Miley Cyrus et Liam Hemsworth. Huit mois après un mariage intimiste dans leur résidence familiale du Tennessee, les stars ont décidé, à la surprise générale, d'emprunter des chemins séparés.

«Liam et Miley ont pris la décision de se séparer pour le moment. Ils évoluent et changent constamment en tant que partenaires et individus, ils ont décidé que c'était ce qu'il y avait de mieux pour eux et se concentrent sur eux-mêmes et sur leurs carrières», a déclaré un représentant du couple.

Quelques heures plus tôt, le site ET publiait des clichés de la chanteuse en train d'embrasser la star de télé-réalité Kaitlynn Carter, lors d'une escapade au Lac de Côme, en Italie. Si les deux jeunes femmes ne se sont pas exprimées publiquement sur la nature de leur relation, elles ont néanmoins publié des photos de leurs vacances sur leurs pages Instagram respectives.

Une relation volcanique

Ensemble depuis dix ans, Miley Cyrus et Liam Hemsworth, qui s'étaient rencontrés sur le tournage du film «The Last Song», ont vécu une relation particulièrement volcanique. Alors qu'ils annonçaient leurs fiançailles en 2012, ils se séparaient quelques mois plus tard pour finalement recoller les morceaux en 2015.

Malgré leur union en décembre 2018, l'acteur et la chanteuse n'ont jamais caché vivre une relation à part. Lors d'un entretien accordé au magazine ELLE, Miley Cyrus s'était épanchée sur son mariage loin d'être traditionnel. «Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je suis mariée. Mais mon couple est unique. Je ne sais pas si j'en parlerai un jour publiquement car ma relation est complexe, moderne, et je ne pense pas que les gens comprendraient», avait-elle déclaré.

Puis d'ajouter : «Est-ce que les gens pensent vraiment que je suis du genre à rester à la maison pour préparer le dîner ? Je suis dans une relation hétérosexuelle mais je suis toujours très attirée par les femmes».