Joakim Noah va se marier avec une top model brésilienne

En couple depuis plus d'un an avec le mannequin Lais Ribeiro, Joakim Noah a annoncé leurs fiançailles, ce samedi 7 septembre, sur Instagram.

Le fils de Yannick Noah a fait une déclaration d'amour à sa compagne sur le réseau social. «Te demander ta main était la décision la plus facile de ma vie. En voyant ce sourire sur la plage sous le feu, je ne l'oublierai jamais. Je sais que tu le sais parce que je te le dis tous les jours. Je t'aime. Sur une autre note, ce mariage est le point d'être allumé», a-t-il écrit.

Le basketteur a fait sa demande pendant le célèbre festival Burning Man.

De son côté, la mannequin de Victoria's Secret a publié un cliché d'elle et son futur mari en train de s'embrasser pour annoncer la bonne nouvelle. «Je suis un peu en retard pour les photos de Burning Man et bien sûr je n'ai pas touché mon téléphone pendant 5 jours et je n'ai aucune photo mais heureusement mon BFF a capturé l'un des plus beaux moments de ma vie ! Joakim m'a surprise à mon endroit préféré dans le monde et a demandé ma main. Et je ne pourrais pas être plus heureuse ! Nous allons nous marier !», peut-on lire en légende.

Le couple qui s'est rencontré en 2018 a eu un véritable coup de foudre. Depuis, les deux futurs époux partagent régulièrement leurs moments ensembles sur les réseaux sociaux.