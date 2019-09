Une photo d'Angelina Jolie en famille émeut les réseaux sociaux

Après le départ de son fils aîné Maddox, qui a repris ses études en Corée du Sud, Angelina Jolie s’est réconfortée en s’entourant de ses autres enfants.

L’actrice de 44 ans a en effet été aperçue ce lundi 2 septembre dans les rues de Los Angeles aux côtés de Shiloh, 13 ans, Zahara, 14 ans, et Pax, 15 ans. Seuls ses jumeaux, Knox et Vivienne, âgées de 11 ans, les derniers de la fratrie, n’étaient pas présents pour cette sortie en famille avec au programme, un déjeuner dans le très réputé restaurant Fig & Olive.

Vêtue d’une longue robe blanche vaporeuse avec une large ceinture marron pour marquer sa taille, l’ex de Brad Pitt semble avoir retrouvé le sourire depuis que son fils s’est envolé à l’autre bout du monde. Pour rappel, en août dernier, Angelina Jolie avait accompagné Maddox pour son premier jour à l’université de Yonsei, à Séoul, et des étudiants présents sur le campus avaient filmé l’actrice, visiblement très émue à l’idée de le quitter.

«Il a été très doux et m'a fait un très long câlin. C'était cette sorte de transfert, quand votre enfant commence à prendre soin de vous et s'assure que vous allez bien», avait-elle confié au magazine Ok!.

Angelina Jolie with her kids in West Hollywood on September 2,2019 pic.twitter.com/n9OU2fbD0C — AngelinaJoliePH (@ajolieph) September 3, 2019

Une chose est sûre, même sans leur grand frère et malgré le divorce compliqué de leurs parents, les enfants ont l'air complice et soudé, pour le plus grand bonheur de leur maman. De belles photos de famille qui n'ont pas manqué d'émouvoir la Toile : «Leurs sourires me réchauffent le cœur, c'est trop beau», «Les enfants ont l'air heureux», «Très mignon !!!», «Tu es très belle Angelina», «Ils sont tous et toutes magnifiques», peut-on lire dans les commentaires.