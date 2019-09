Ophélie Winter, sans domicile, se confie : «J'habite nulle part»

Ophélie Winter a réagi ce lundi dans «Touche pas à mon poste», sur C8, aux révélations du magazine Public, affirmant que ruinée, elle dormait dans sa voiture.

Il s'agit d'une véritable descente aux enfers. Depuis plusieurs années, l'interprète de «Dieu m'a donné la foi» multiplie les problèmes de santé. Atteinte d'une paralysie faciale, elle a par la suite dû faire face aux effets secondaires d'un médicament pris contre les problèmes de thyroïde. Puis début 2019, elle est victime d'un grave accident de voiture qui la cloue plusieurs mois à l'hôpital.

Mais le sort s'acharne. Le magazine Public révélait qu'Ophélie Winter serait aujourd'hui SDF. «En fait, elle était à Dubaï avec un fiancé et elle est rentrée précipitamment. Je crois qu'ils ont dû s'engueuler. Elle est restée dans un petit hôtel à Paris pendant plusieurs jours et elle n'a pas pu payer le reste. Donc elle dort dans sa voiture», a expliqué l'animateur Bernard Montiel invité sur le plateau de Touche pas à mon poste. Avant de conclure : «Je crois effectivement qu'elle doit avoir des problèmes de sous.»

«J’habite nulle part en fait»

Contactée en direct par Cyril Hanouna ce lundi 23 septembre par téléphone, la chanteuse a reconnu passer ses nuits «d’hôtels en hôtels». «Je n’ai pas de domicile du tout. Ce n’est pas fixe ou mobile. C’est que je n’habite plus en France. Et je dors à l’hôtel et voilà quoi (…). J’habite nulle part en fait», a-t-elle lâché.

L’interprète de «Dieu m'a donné la foi» s’est ensuite confiée sur sa vie personnelle et sa situation financière : «Forcément tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d’argent. T’es pas au top. Je m’ennuie. Je suis quelqu’un qui aime travailler et je m’ennuie un petit peu». «Ça me serait arrivé il y a 20 ans, je crois que je me serais pendue avec mon string», a-t-elle ajouté. Avant de conclure : «Je suis seule, j’ai beaucoup trahi. Je ne peux demander d’aide à personne».