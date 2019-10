Justin Bieber s'offre deux chats à 32.000 euros et se met la PeTA à dos

Justin Bieber et son épouse Hailey ont récemment accueilli deux chats exotiques, qui leur ont coûté la coquette somme de 32.000 euros. Mais l'arrivée de ces deux nouveaux membres de la famille a fait bondir la PeTA.

Les jeunes époux sont en effet allés au fin fond de l'Illinois il y a quelques jours et sont rentrés avec Sushi et Tuna, un frère et une sœur Savannah. Cette race au pelage fauve tacheté est un hybride du serval, dont l'élevage est limité aux États-Unis.

Depuis, les deux félins disposent même de leur propre page Instagram, où leurs célèbres maîtres exposent tous leurs faits et gestes. Plus de 297.000 abonnés suivent déjà leurs aventures.

La PeTA, elle, s'est rapidement insurgée. «Justin Bieber pourrait inspirer ses fans partout dans le monde en adoptant un chat dans un refuge, au lieu de contribuer à la demande des chats hybrides», a ainsi déploré Lisa Lange, vice-présidente de l'association, dans un communiqué.

Son appel n'a visiblement pas trouvé écho en Justin Bieber. «Concentrez-vous sur les vrais problèmes, comme le braconnage ou la cruauté envers les animaux», s'est-il contenté de répondre sur Instagram.