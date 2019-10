Vidéo : Dwayne Johnson alias «The Rock» adresse un message touchant à une fan centenaire

Dans une vidéo postée sur Twitter, mercredi 2 octobre, l'acteur Dwayne Johnson a célébré l'anniversaire de l'une de ses fans, qui a fêté ses 100 ans.

Et pour cette fan particulière, The Rock n'a pas hésité à pousser la chansonnette. «Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Marie Grover, qui a 100 ans aujourd'hui, je suis tellement fier de la compter parmi mes fans. Joyeux anniversaire, bisous, bisous !», chante-t-il.

La star de Fast and Furious lui a adressé par la suite un message touchant. «Je vous envoie plein d'amour et toutes mes félicitations pour vos 100 ans. Quelle vie incroyable. (...) Je suis heureux et honoré de vous envoyer ce message, Marie Grover. Maintenant, ma chère, vous pouvez manger votre gâteau, vous pouvez vous soûler. Amusez-vous comme une folle, faites la fête».

Love seeing this. Happy 100th Grandma Grover! I’m honored you’re a fan and grateful you were born! Much love, Rock.



(wish my grandma was still around, but stuff like this is always the best part of fame) #phillystrong https://t.co/EvuKAbuULT

— Dwayne Johnson (@TheRock) 2 octobre 2019