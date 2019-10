La chanteuse Sia dévoile être atteinte de la «maladie du chewing-gum»

La chanteuse australienne Sia a dévoilé sur son compte Twitter être atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos, une maladie génétique rare provoquant des symptômes très variés et douloureux.

«Je voulais juste dire à tous ceux qui souffrent, physiquement ou psychologiquement, que je vous aime. Continuez d’avancer. La vie est dure, putain. La douleur est démoralisante, mais vous n’êtes pas seuls», peut-on lire dans sa publication.

Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you're not alone.

— sia (@Sia) October 4, 2019