Halloween : les stars sortent leurs plus beaux déguisements

Les stars sortent le grand jeu pour la traditionnelle fête Halloween. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ne manquent pas d’imagination.

Jessica Biel en Justin Timberlake

Invitée à la soirée d'Halloween de la marque de tequila Casamigos, l’actrice américaine Jessica Biel a décidé de se glisser le temps d’une soirée dans la peau de son mari Justin Timberlake à l'époque de son boys band américain NSYNC. C’est donc parée d’une perruque bouclée, d’une paire de lunettes bleues et d’une combinaison lamée, que l’actrice de 37 ans est apparue. Son mari quant à lui, lui a servi d’accessoire en se déguisant en… micro.

Le «mini moi» de Kylie Jenner

La jeune milliardaire de 22 ans a dévoilé le costume d'Halloween de sa fille Stormi. Et la tenue est loin d’avoir été choisie au hasard puisqu’il s’agit de la reproduction (petit format) de la robe à plumes qu'elle portait lors du Met Gala 2019. «Mon bébé !!! Je ne peux pas gérer ça», peut-on lire en légende de sa publication.

Kourtney Kardashian en Ariana Grande

Toujours dans le clan Kardashian, Kourtney a quant à elle fêté Halloween avec un peu d'avance sous les traits d'Ariana Grande.

Alexandra Lamy métamorphosée

Dans l’Hexagone, les célébrités ne sont pas reste. A l’image de Alexandra Lamy, qui a publié sur son compté Instagram une vidéo accélérée de sa métamorphose. Après avoir crêpé et méché ses cheveux, l’actrice, actuellement en tournage à Dijon pour le film «Le sens de la famille», a opté pour un maquillage coloré audacieux avec des yeux fardés de violet et encerclés de rose, et des lèvres maquillées en bordeaux, tout en gardant un teint très pâle. Enfin, ses maquilleuses ont joué la carte de la fantaisie en lui collant quelques plumes roses et violettes dans le cou pour rappeler son make-up.

Demi Lovato en Marie-Antoinette

De son côté, la chanteuse de 27 ans Demi Lovato a affolé la Toile avec son costume de Penny Wise et de Marie-Antoinette. Il faut dire que le résultat est bluffant.

Liza Kohsy en Anna Wintour

L'actrice Liza Koshy s'est glissée le temps d'une soirée dans la peau d'Anna Wintour, la rédactrice en chef de l'édition américaine du magazine Vogue, et la ressemblance est telle, que l'on pourrait presque la confondre avec la vraie.

Nina Dobrev en «Marie s'infiltre»

L' actrice et mannequin bulgaro-canadienne Nina Dobrev a fait honneur à la France en se déguisant en «Marie S’infiltre», la comédienne qui s'était incrustée parmi les mannequins lors du défilé Chanel au Grand Palais, à Paris. L'intruse avait ensuite été raccompagnée par le mannequin Gigi Hadid hors du podium.