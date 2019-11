La chanteuse Adele méconnaissable, les internautes choqués

Très discrète depuis plusieurs mois, Adele a récemment fait une apparition remarquée à Los Angeles, à l'occasion de l'anniversaire de Drake. Et les fans n'ont pas manqué de remarquer la métamorphose physique de la chanteuse.

Le rappeur, qui célébrait ses 33 ans aux Goya Studios, à Hollywood, avait convié le gratin du show business américain. Rihanna, Chris Brown, Snoop Dogg, Kylie Jenner avaient tous fait le déplacement pour cette soirée qui avait pour thème les «films de gansters italiens».

Mais c'est Adele qui a attiré tous les regards, les fans ayant remarqué son changement radical de silhouette.

Amincie de plusieurs dizaines de kilos, la chanteuse britannique a suscité de nombreuses réactions sur Twitter.

At this point I just want to be rich so I can lose weight easier....have yall seen adele! #Adele #weightloss pic.twitter.com/iAz2WX5rEB

— notawhitewoman (@notawhitewoman1) 25 octobre 2019