Cardi B offre 500.000 dollars à son petit-ami pour son anniversaire, il les dépense dans un club de strip-tease

La rappeuse Cardi B a gâté son petit-ami, le rappeur Offset, pour son anniversaire, samedi 14 décembre. En cadeau, elle lui a en effet offert la modique somme de 500.000 dollars en cash (environ 450.000 euros).

L'américaine, de son vrai nom Belcalis Marlenis Almánzar, a partagé cette soirée spéciale avec ses fans sur son compte Instagram. On peut notamment y voir une vidéo du moment où elle offre ce cadeau un peu spécial à son cher et tendre.

«Tu as toutes les voitures. Tu as tous les bijoux. Toutes les chaussures», dit-elle dans la vidéo. «Que puis-je donner d'autre à quelqu'un qui a tout ? Un "frigo"». Offset se retourne alors vers le frigo en question, et découvre les billets à l'intérieur.

Mais ces 500.000 dollars ne sont pas restés longtemps dans leur frigo. Pour ses 27 ans, Kiari Kendrell Cephus, alias Offset, a décidé de les dépenser dans un club de strip-tease. Une folle soirée que l'on retrouve également sur Instagram.

Si la somme de 500.000 dollars peut paraître impressionnante, elle ferait presque figure d'argent de poche pour Cardi B. Au sommet des ventes depuis son explosion, la rappeuse originaire du Bronx aurait gagné pas moins de 28 millions de dollars entre octobre 2018 et octobre 2019, selon le site spécialisé Celebrity Net Worth.