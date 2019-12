Le rappeur 6ix9ine pourrait être libéré de prison dans les prochaines heures, après que des fuites de la part d'un employé de la justice new-yorkaise ont fait état du fait qu'il serait condamné à un an et un jour de prison, alors qu'il a déja purgé cette peine en détention préventive.

Le juge Paul Engelmayer doit rendre son verdict ce mercredi dans le procès des Gangsta Bloods, l’un des gangs les plus dangereux de New York.

A quelques jours du verdict, le jeune homme de 23 ans, ancien membre des Nine Trey, la branche la plus violente des Gangsta Bloods, avait écrit une longue lettre au juge en charge de son procès, le suppliant de lui donner «une seconde chance», évoquant ses remords et présentant de longues excuses.

«Alors que la date de ma sentence approche, je suis de plus en plus dépassé par mes émotions», écrit Daniel Hernandez, son vrai nom. Et de poursuivre : «je n’ai pas les bons mots pour exprimer ce que ma vie est devenue cette dernière année. J’ai vraiment l’impression que mon monde s’écroule. Aucune excuse, aucune justification ne peuvent expliquer mes crimes».

«Soulagé» par son arrestation

Prenant de nouveau ses distances avec son gang, dont il a dénoncé plusieurs membres, 6ix9ine dit avoir été «soulagé» lorsqu’il a été arrêté par les autorités, y voyant une manière d’échapper à l’emprise de l’organisation criminelle.

Le rappeur présente également ses excuses, «envers les victimes qui ont été affectées par mes actions», ses fans, sa famille et les autorités. «Je suis vraiment désolé pour le mal que j’ai fait. Si on me donne une deuxième chance, je ne laisserai pas tomber cette Cour et je consacrerai une partie de ma vie à aider les autres à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi», conclut le rappeur.

Si 6ix9ine est visé par 17 chefs d’accusation, il devrait ainsi écoper d’une peine moins lourde que ne le prévoit la législation. Il a en effet coopéré avec les autorités en dénonçant plusieurs membres de son ancien gang. Un témoignage qui met en danger la vie du rappeur, désormais menacé par les Gangsta Bloods.