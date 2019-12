Vidéo : quand Kate Middleton repousse un geste de tendresse du prince William

Kate Middleton et le prince William ont participé lundi 16 décembre à un programme de Noël diffusé sur la BBC, «A Berry Royal Christmas». Une séquence, quelque peu gênante, a particulièrement retenu l’attention des internautes.

Le couple échangeait avec des bénévoles venus préparer un dîner pour un gala de charité lorsque le prince William a eu un geste d’affection pour son épouse, posant délicatement sa main sur l’épaule de cette dernière.

La main du prince rapidement repoussée

Un geste aussitôt repoussé par Kate Middleton, qui a reculé très rapidement son bras. Ce, tout en poursuivant la conversation avec les convives, le sourire aux lèvres.

Kate shaking off William's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk — Caitlin McBride (@mcbride_caitlin) December 16, 2019

Une séquence jugée «embarrassante» par plusieurs internautes britanniques.

Awkward! Too awkward!! They should have cut it out.! — Jackie (@Jackiedalle) December 16, 2019

What just happened here???? Ouch! — Sonia Garcia (@SoniaJacGarcia) December 16, 2019

Pour d’autres, Kate Middleton n’a fait que respecter le protocole, selon lequel les membres de la famille royale doivent éviter les démonstrations d’affection en public.

A moins qu’il ne s’agisse d’un signe d’un profond malaise entre le duc et la duchesse. Pour rappel, l’été dernier, les tabloïds britanniques évoquaient une supposée infidélité du prince William.